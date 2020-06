Task force de nos atres!

Abbiamo già avuto modo di raccontare (e criticare) le infinite condivisioni che la TASK FORCE sta conducendo su delega diretta del Presidente Prefettissimo, ma è necessario fare di più. Sì, perché la tanto attesa terza legge di “aiuto” all’economia valdostana, quella così entusiasticamente già raccontata nel corso dell’ennesima ed infinita conferenza stampa tenuta dalla giunta della zattera della Medusa, tarda a nascere.

Ma quali saranno le motivazioni per cui un provvedimento così importante e finalmente potenzialmente risolutivo, considerando la cifra di stanziamento, tarda ad uscire? Vuoi forse che la “non TASK e neppure più FORCE” sta ridisegnando il provvedimento nel suo complesso a causa delle critiche (giuste) ricevute dalle parti sociali per evitare una carneficina al prossimo Consiglio? Che le cose non stessero andando bene lo avevamo già detto raccontando delle pletoriche e ridicole infinite condivisioni, sedute lampo e convocazioni flash a Palazzo, ma oggi c’è di peggio.

Sì, perché parrebbe che i suggerimenti arrivino da ogni dove, ma non da dove dovrebbero. Ci chiediamo infatti se quei tanti coordinatori e professori della TASK FORCE servano davvero dato che alla fine le idee, quelle concrete, arrivano dalle categorie e dalle professioni che già hanno più volte detto cosa si dovrebbe fare.

E’ dunque forse un problema di comunicabilità o di metodo o di mancanza di praticità da parte di chi non ha mai realmente lavorato nel mondo privato ovvero quello che a fine mese gli paga lo stipendio? C’è poi un altro aspetto che ci preoccupa e non poco. Pare che tra gli illuminati membri della TASK FORCE ci sia anche colui che ha invitato tutti a ragionare su di un inverno senza impianti a fune.

Eh sì, neppure i più accaniti fans della scomparsa Gretina avevano pensato a tanto, ma chi oggi dovrebbe dirci come poter ripartire sì. Ci chiediamo a questo punto se per ogni politichino non ci siano altrettanti e più burocratini veramente inutili che spesso costano ben più dei politici.

Eh sì, perché se le idee in campo sono quelle di chi (realmente) lavora e la colpa della loro inapplicabilità è di chi poi le vota (dopo aver ricevuto però fior di pareri da parte degli stessi burocratini di turno), è bene chiedersi se non sia il caso di considerare il ruolo dei membri di queste TASK FORCE la cui inutilità è massima come le iniezioni di disinfettante per curare il Covid-19.