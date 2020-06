Misure sostegno economico, tante le domande, qualche disagio nelle comunicazioni al numero verde

"Cerco di parlare con gli operatori del call center, ma cade la linea...". Questa la segnalazione di alcuni lettori di Aostacronaca.it che in questi giorni hanno provato a contattare, sul sito dell'Amministrazione regionale, il call center del numero verde 800.006.300 per avere una guida all'accesso alla registrazione della domanda di sostegno economico al reddito per famiglie, imprese e lavoratori disposto dalla legge regionale sulle misure per l'emergenza Covid-19.

La legge consente a diverse categorie di fare richiesta per un indennizzo di 400 euro al mese, per i mesi di marzo e aprile 2020.

Per presentare domanda c'è tempo sino al 31 luglio ma in questi giorni di avvio del programma è assai probabile che il centralino del call center sia 'intasato' dalle richieste di aiuto per la registrazione delle domande: riprovare con pazienza sino a che un operatore sia in grado di rispondere sembra la soluzione migliore, anche se c'è chi sostiene di aver tentato, per tutta la mattina di sabato 30 maggio, di contattare il numero verde senza ottenere risposta.

Le domande possono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma telematica unica all’indirizzo https://misurecovid19.regione.vda.it il cui link è disponibile anche sul sito www.ohmyjob.it alla voce “#nessunosaràescluso – Misure Regionali”. Coloro che si sono già registrati per accedere ad altre misure, non dovranno più rifare tale operazione, in quanto la stessa rimane valida per tutte le misure a cui gli utenti avranno diritto.

Al fine di agevolare gli utenti, garantire la massima celerità e semplificare la presentazione delle domande, le misure di sostegno al reddito previste dalla legge regionale n. 5/2020 sono concesse sulla base dei dati autocertificati dal richiedente attestanti il possesso dei requisiti previsti ai fini dell’accesso a ogni singolo aiuto.