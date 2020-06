La Valle ripropone la cultura; ingresso gratuito fino al 2 giugno

Continua, in Valle d’Aosta, la riapertura di castelli, siti archeologici e sedi espositive. Oggi, lunedì 1 giugno, riaprono il Museo archeologico regionale-Mar, il Criptoportico forense e la chiesa paleocristiana di San Lorenzo ad Aosta.

L’ingresso, così come per i siti che hanno riaperto nei giorni scorsi, è gratuito sino a domani, martedì 2 giugno.Rimarranno chiusi per lavori il Castel Savoia a Gressoney-Saint-Jean fino al 13 giugno compreso e l’Area Megalitica di Aosta fino all’8 luglio compreso.

Le regole da rispettare in tutti i siti sono le seguenti:

Sono fortemente consigliati la prenotazione e l’acquisto dei biglietti on-line;

In ogni sito l’entrata sarà contingentata con gruppi composti da un massimo di 15 persone alla volta, salvo il Teatro romano che potrà ospitare fino a 80 persone;

Obbligo di mascherina;

Rispetto tassativo della distanza di sicurezza di 1 metro;

Divieto di portare zaini o borse ingombranti all’interno. Nel rispetto delle regole di sicurezza, alcuni percorsi di visita nei siti e nei castelli potranno subire piccole variazioni.

Info: https://www.regione.vda.it/cultura/default_i.asp http://biglietteriecastelli.invallee.it/MidaTicketAOSTA/AOL/AOL_Default.aspx