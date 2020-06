COMMERCIANTI AOSTANI – allestimento gratuito banchi su suolo pubblico alla domenica

I commercianti aostani potranno occupare gratuitamente il suolo pubblico nell’area antistante la propria attività commerciale esponendo la propria merce nelle giornate di domenica. fino al prossimo 25 ottobre.

Lo ha deciso la Giunta comunale e sul sito Internet del Comune di Aosta è scaricabile il modulo per comunicare l’adesione all’iniziativa. L’obiettivo è quello di promuovere/stimolare la ripresa delle attività commerciali pesantemente danneggiate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.

In particolare, sarà consentita l’occupazione gratuita di suolo pubblico per una superficie massima pari a 4 mq nell’area esterna antistante alla propria attività commerciale per poter esporre i propri prodotti al fine di compensare la limitazione del numero di accesso ai clienti all’interno del locale commerciale.

L’occupazione – il cui orario dovrà coincidere con quello di esercizio dell’attività – dovrà preservare la normale circolazione pedonale e stradale, rispettare l’accesso agli esercizi commerciali adiacenti, alle abitazioni limitrofe e ai mezzi di soccorso (corsia di 3,5 metri nel centro storico e corsia di 1,5 metri sui marciapiedi) nonché garantire la pulizia e il decoro del suolo, delle infrastrutture e degli arredi.

Se sei Associato a Confcommercio VDA possiamo presentare gratuitamente la pratica per conto della tua attività .

Contatta i nostri uffici e fissa il tuo appuntamento

ALTA VALLE arriviamo con il KIT RIPARTENZA anche a CASA vostra

giovedi 04 giugno 2020 dalle ore 9.30 alle ore 13.00 lo staff di Confcommercio sarà a completa disposizione di tutti coloro associati e non abitanti nel bacino dell’ ALTA VALLE.

Ci troverete presso il Comune di Courmayeur nella Sala Cerimonie al Piano Primo.

In tale occasione CONSEGENREMO A TUTTE LE ATTIVITA’ CHE LO DESIDERANO IL KIT RIPARTENZA composto da : MASCHERINE CHIRURGICHE, MASCHERINE DI COMUNITA’, GEL IGIENIZZANTE E CARTELLONISTICA OBBLIGATORIA.

Approfittane per passare a trovarci e scoprire così tutti i servizi a Voi dedicati.