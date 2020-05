Riattivati due treni tra Aosta e Ivrea

Saranno riattivati da lunedì due nuovi collegamenti ferroviari tra Aosta e Ivrea. Lo ha comunicato l'assessorato regionale ai Trasporti, precisando che i nuovi treni sono il 4001 Ivrea/Aosta con partenza alle 6,12 e arrivo alle 7,21 e il 4044 Aosta/Ivrea con partenza alle 19,26 e arrivo alle 20,24.

Inoltre lunedì 1 giugno ad Aosta sarà riattivata la Navetta Rossa che collega la stazione ferroviaria all'ospedale Umberto Parini. In questa fase la capienza di autobus e treni sarà portata al 50% del valore massimo previsto.

"Stiamo lavorando con Trenitalia - spiega l'assessore ai Trasporti, Luigi Bertschy - sulla base dei treni che ci sono maggiormente richiesti dai pendolari, con l'obiettivo di arrivare per metà giugno a riportare il livello dei servizi a quello che avevamo prima dell'emergenza Coronavirus. In questa fase è nostra volontà promuovere ed agevolare quanto più possibile l'utilizzo del trasporto pubblico locale". Con le misure adottate da Trenitalia e dalle aziende del trasporto pubblico locale "insieme al comportamento responsabile degli utenti - conclude l'assessore - ci sono condizioni di sicurezza adeguate, coerenti con i protocolli e le norme per il contrasto alla diffusione del virus, che ci permettono di procedere con la progressiva riattivazione dei servizi".