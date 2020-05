Riprendono gli esami teorici per la patente di guida

La Fase 2 dell'emergenza Covid consente la ripartenza delle lezioni per conseguire la patente di guida. In quest'ottica la sede regionale della Motorizzazione civile annuncia la ripresa delle attività relative agli esami di teoria.

Giovedì 4 giugno è stata infatti programmata una seduta di esame teorico pilota riservata ai candidati di due autoscuole (alta Valle e bassa Valle) per il conseguimento delle patenti di guida di categoria AM, A e B, al fine del monitoraggio delle nuove procedure.

Dalla seconda settimana di giugno, inoltre, verranno avviati gli esami teorici per il conseguimento di tutte le patenti di guida (AM, A, B, C, D). Gli interessati potranno dunque prendere contatto con gli uffici della Motorizzazione civile per prenotare gli esami secondo il calendario che verrà predisposto e attendere poi informazioni più dettagliate.

In questi giorni gli operatori della Motorizzazione stanno lavorando per cercare di rendere possibile l’espletamento di tutte le pratiche, anche quelle precedentemente sospese a causa dell’emergenza sanitaria, garantendo inoltre un accesso agli sportelli in totale sicurezza.

Nel corso della prossima settima è prevista la riattivazione anche delle operazioni tecniche del Centro regionale di revisioni.