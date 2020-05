CORSO RSSP COMPLETO – BASSO RISCHIO GRATUITO PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO VDA

La normativa per la sicurezza sul lavoro DLgs. 81/08, oltre a prevedere un percorso formativo obbligatorio per svolgere il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, prevede ogni cinque anni l’aggiornamento RSPP, indispensabile per aggiornare le proprie competenze in merito ad evoluzioni normative e nuovi decreti attuativi sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori in azienda.

Specifiche:

Durata Corso: 16 ore

Date ed orari:

10 giugno: dalle ore 14:00 alle ore 18:00

11 giugno: dalle ore 14:00 alle ore 18:00

15 giugno: dalle ore 14:00 alle ore 18:00

16 giugno: dalle ore 14:00 alle ore 18:00

Luogo: Live Streaming su piattaforma “GOTOTRAINING”

Costo di partecipazione

Gratuito per Titolare Associato a Confcommercio VdA

€ 200 iva inclusa per i NON Associati a Confcommercio VdA

Clicca qui per iscriverti alla formazione

