Appel aux jeunes à raconter patrimoine culturel

Faire raconter le patrimoine culturel - au sens matériel et immatériel - d'un territoire aux garçons et aux filles qui y vivent, en les invitant à créer de nouvelles œuvres d'art: c'est le but de l'appel à projets que promeuvent la Région Autonome Vallée d'Aoste, à travers l'Assessorat du tourisme, des sports, du commerce, de l'agriculture et des biens culturels, et ses partenaires du Plan Intégré Thématique ''Patrimoine Culture Économie'' finacé dans le cadre du programme de coopération transfrontalière Italie-France Alcotra 2014-2020.

Peuvent participer à l'appel tous les jeunes, résidant ou domiciliés en Vallée d'Aoste, dans les province d'Imperia, Turin ou Cuneo et dans les Départements de la Savoie, la Haute-Savoie, les Alpes de Haute-Provence et les Alpes Maritimes âgés de 18 à 23 ans au 31 juillet 2020. La présentation d'œuvres collectives, c'est-à-dire d'une œuvre unique créée par deux ou plusieurs jeunes artistes est admise. Les langages artistiques admis sont nombreux: art vidéo et courts métrages, peinture, arts graphiques, photographie, sculpture et installations, bande dessinée, texte narratif.

Les œuvres d'art présentées seront évaluées à la fin de l'automne 2020 par un jury transfrontalier qui sélectionnera un maximum de 35 travaux dans la perspective de mettre en place une exposition itinérante et de publier un catalogue collectif.

Aux auteurs des œuvres d'art sélectionnées sera en outre offert un séminaire en résidence d'une semaine à la Tour de l'Archet de Morgex (Vallée d'Aoste. Les délais: les personnes intéressées devront transmettre au plus tard le 31 juillet 2020 à la Fondation Natalino Sapegno leur demande d'inscription tout en précisant le bien culturel qu'elles ont l'intention de raconter par une œuvre d'art inédite. Les dossiers concernant les œuvres devront être reçus en revanche au plus tard le 30 octobre 2020.