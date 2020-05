Si farà la Fiera di Sant'Orso 2021

A meno di un forzato lockdown che nessuno si augura, nel rispetto delle norme di prevenzione da contagio anti Covid-19 la 1021esima edizione della Millenaria Fiera di Sant'Orso si terrà regolarmente ad Aosta il 30 e 31 gennaio 2021.

Lo ha deciso oggi la Giunta regionale, che ha stanziato la somma di 595.300 euro per lo svolgimento della più grande kermesse turistico-commerciale di tradizione dell'arco alpino. Nel provvedimento per lo svolgimento delle manifestazioni di artigianato di tradizione 2021 sono stati anche inseriti la 52esima Foire d'Été, il 22esimo Atelier des Métiers e la 68esima Mostra-Concorso dell'artigianato di tradizione, manifestazioni previste quest'anno ma per le quali era stata annunciata la sospensione durante la Fase 1 dell'emergenza sanitaria. Per i tre eventi sono stati stanziati complessivamente 326mila 300 euro.