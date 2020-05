In bicicletta alla ricerca del senso della vita

Un viaggio in bicicletta come metafora del “viaggio della vita”; l’isola di Itaca come meta per la scoperta dell’ignoto fuori e dentro di noi; l’attraversamento dei Balcani per non dimenticare una guerra fratricida. Infine il ritorno a casa e la riscoperta della “dolce Italia”.

Sono gli ‘ingredienti’ di “Metafora, piccola odissea moderna verso Itaca”, l’ultima fatica letteraria (e ciclistica) di Daniele Vallet che sarà presentata sabato 30 maggio alle 18 sul portale digitale della libreria Brivio.

Modererà la presentazione Chiara Giordano, già candidata alle utlime elezioni per il Parlamento europeo.

Daniele Vallet, laureato in Psicologia si occupa di discipline olistiche e stili di vita alternativi. Con il libro “Metafora” si conclude la trilogia del viaggio interiore. Gli altri due libri sono “Fernanda ed io, storia di un viaggio solitario in bicicletta” e “N.E.P.A.L. Never ending peace and love”.