In stato di agitazione i dipendenti della struttura di sanità mentale 'Dahu' di Brusone

Il personale dipendente della Casa per la salute della Mente 'Dahu' di Brusson è in stato di agitazione a causa del mancato pagamento della Retribuzione integrativa regionale sul cedolino di gennaio 2020.

Lo hanno comunicato nella serata di ieri giovedì 28 maggio i delegati sindacali di Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Uiltucs e Savt Terziario e Servizi, che già il 21 febbraio scorso avevano diffidato la Cooperativa Codess che gestisce il 'Dahu' "proprio perché si chiede con forza il ripristino della corretta retribuzione" si legge in una nota congiunta delle sigle sindacali.

Con un accordo tra le parti risalente al 20 giugno 2014, la Cooperativa Codess aveva riconosciuto la retribuzione integrativa regionale, desumibile, oltre che dal contratto tra le Organizzazioni sindacali e le Cooperative valdostane anche dalla normativa regionale vigente e dal contratto con l'Usl VdA, contraente unico dei servizi erogati in struttura. "In tale contesto Codess riconosce gli arretrati di quanto sino ad allora non è stato erogato - si legge nel comunicato sindacale - non risulta che vi sia stata una variazione dei termini economici contrattuali con l'Usl Valle d'Aosta, anzi ci risulta un aumento". I sindacati comunicano allora che "in caso di mancata soluzione del contenzioso, interpelleranno le autorità competenti per constatare le eventuali inadempienze contrattuali del gestore", ovvero la Codess.

Sette giorni dopo la diffida del 21 febbraio, i sindacati avevano convocando un'assemblea dei lavoratori e delle lavoratrici in cui era stato proclamato lo stato di agitazione all'unanimità. Vi è poi stata l'emergenza Covid-19, quindi i sindacati hanno sospeso il contenzioso per tutta la durata del lockdown.

Ora che lo stato di agitazione è ripreso i sindcati chiedono al Prefetto, Renzo Testolin, di convocare le parti in causa, anche in videoconferenza, "promuovendo il tentativo di ricomposizione del contenzioso". In assenza "di qualsivoglia volontà della controparte", i sindacati "eserciteranno tutte le loro prerogative, così come nelle previsioni di legge e contrattuali, preannunciando fin d'ora quindi, l'intenzione di porre in essere ogni azione utile alla tutela di tutti i lavoratori".