Nessun nuovo caso positivo al Covid-19 in Valle, si dimezza l'indice di contagio

Nessun nuovo caso positivo al coronavirus nelle ultime 24 ore nella nostra regione su 85 persone testate con tampone. E' quanto riportato nel bollettino odierno dell'Unità di crisi. I morti sono sempre 143 ovvero 72 uomini e 71 donne, tra i 45 e i 100 anni, età media 83 anni; i contagiati sono 1.182 dall'inizio dell'epidemia e 62 quelli attuali. I guariti sono 977 (quattro in più di ieri). Infine i pazienti ricoverati in ospedale sono 12 dei quali nessuno in rianimazione e gli altri contagiati sono invece in isolamento domiciliare.

Altra notizia positiva, secondo i parametri dell'Istituto superiore di sanità-Iss l'indice di contagio Rt, ovvero l’indice di contagio Covid-19, calcolato negli ultimi 15 giorni, è sceso allo 0.8. Nell’ultima analisi fatta il 15 maggio, l’Istituto aveva stimato per il territorio regionale un indice di contagio superiore all’1 (1.06).

"A seguito dell’importante campagna di screening mediante tampone, avviata sul territorio regionale - si legge in una nota della Regione - la Valle d’Aosta mantiene un numero rilevante di casi testati in rapporto alla propria popolazione, con una percentuale pari al’9,2 (11.572 i residenti sottoposti a tampone)".

Inoltre, per quanto riguarda l’attività di screening "sono attualmente tre i filoni attivati sul territorio regionale: test con tamponi rivolti ai lavoratori più esposti al rischio di contagio, un’indagine sierologica regionale attualmente destinata al personale sanitario e l’indagine di siero-prevalenza della popolazione con prelievo venoso avviata a livello nazionale e realizzata in Valle d’Aosta attraverso la Croce Rossa Italiana ad un campione di persone residenti".

Dall’inizio di maggio, con una media giornaliera di circa 200 tamponi, sono state testate 3.492 persone appartenenti a varie categorie professionali operanti sul territorio regionale, maggiormente a rischio: Sanitari, Forze dell’Ordine, dipendenti della Casa Circondariale di Brissogne e Guardie carcerarie, rappresentanti della Polizia locale, Vigili del Fuoco, Volontari VVF, Sindaci, farmacisti, dentisti, autisti del trasporto pubblico regionale, dipendenti della piccola e grande distribuzione, dipendenti regionali e dei pubblici ministeri, dipendenti delle imprese funebri, operatori del Soccorso Alpino Valdostano e giornalisti.