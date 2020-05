Stella alpina e Barocco propongono accesso gratuito alla sanità pubbliva

Il Gruppo Consiliare Stella Alpina, con i Consiglieri Trione, Marzi e Marquis, più il consigliere Barocco (GM) credono, che mai come in questo momento storico, debba essere considerato come pilastro fondante di un progetto di società solidale e equa la possibilità, tutta italiana, di avere accesso gratuito alla sanità pubblica.



A maggior ragione, in una Regione autonoma e di montagna come la Valle d'Aosta il sistema sanitario regionale - dall'ospedale Parini a tutte le strutture sanitarie del territorio - deve essere l'impalcatura che assicura a tutti i Valdostani cure e assistenza adeguate.



Per questo motivo auspichiamo una sempre maggiore attenzione finanziaria e progettuale, al tema, sia in termini immediati, legati alla crisi pandemica attuale, sia per un rilancio urgente che torni ad essere sintesi tra un territorio dalla morfologia complessa come quello montano e l'eccellenza e il coraggio necessari a riportare la Sanità valdostana vicina ai Valdostani e di nuovo attrattiva per i territori vicini.