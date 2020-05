Risparmia col Made in Italy di Stufe a Pellet Italia, offerta online in pronta consegna

Puntando all’alta qualità, certificata dal DM 186/2017, Stufe a Pellet Italia è riuscita a portare ai suoi clienti un’offerta a prezzi competitivi, merito del rapporto diretto tra produttore e acquirente. È una proposta integralmente Made in Italy e subito disponibile, l’acquisto avviene comodamente online su www.stufeapelletitalia.com. La spedizione è gratuita e per i pagamenti ci sono soluzioni per ogni esigenza, incluso quello rateale, grazie alla collaborazione con Soisy. E ciò senza contare i benefici che derivano da un risparmio ecologico e un riscaldamento che abbraccia l’intera abitazione.

Stufe pellet Italia, il piacere di un riscaldamento conveniente e omogeneo

Stufe a Pellet Italia ha puntato sull’alta qualità, espressa dalla selezione delle materie prime, la precisione nelle lavorazioni artigianali e la cura in ogni aspetto del design. A questa sono associati prezzi competitivi, perché il cliente acquista dal produttore, che può così assicurare condizioni più vantaggiose rispetto a quelle dei concorrenti.

Viene garantito un riscaldamento omogeneo di tutta la casa ricorrendo a un’unica stufa a pellet, in particolare sfruttando le soluzioni canalizzate. A ciò va ad aggiungersi il valore del Made in Italy. Dall’ideazione all’assemblaggio avviene tutto nel nostro Paese, la sede aziendale è a Pianiga (Venezia).

All’interno del catalogo sono presenti 16 modelli che fanno riferimento a tre tipologie di prodotti: stufe ad aria, stufe idro, caldaie idro. È disponibile inoltre Vortice 120 Kw, generatore di aria calda alimentato a biomassa con carico pellet dal basso. Una soluzione per il riscaldamento di ampi spazi, quali ad esempio capannoni, magazzini e serre.

A disposizione le migliori stufe a pellet in pronta consegna e pagamento rateale

Tutti gli articoli sono in pronta consegna, in appena 48-72 ore lavorative il cliente riceve il prodotto acquistato. E la spedizione è sempre gratuita nell’intero Paese.

E per quello che riguarda le modalità di pagamento? Si può scegliere tra bonifico bancario, carta di credito, contrassegno e rateale. Sì, grazie alla collaborazione con Soisy (marketplace dei prestiti tra privati) è possibile acquistare il prodotto desiderato in comode rate mensili.

La conferma della qualità dell’offerta di Stufe a Pellet Italia giunge dai feedback pubblicati su Trustpilot. La piattaforma di raccolta delle recensioni dei consumatori considera “Eccezionale” l’esperienza d’acquisto.