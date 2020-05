MONTAGNA VDA: La fioritura delle peonie a Issogne

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda (entro fine giugno) pagina Facebook montagnavdacanale You Tube montagnavda. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

La fioritura delle peonie (Issogne)

In Valle d'Aosta esistono poche zone di fioritura della peonia, quella più conosciuta è quella del Col Finestra sopra a Perloz, questa zona tra Issogne ed Arnad invece è meno frequentata pur essendo altrettanto bella.

Logicamente l'itinerario si può effettuare in qualsiasi periodo dell'anno ma se si vuole la fioritura della peonia il periodo è molto ristretto e può variare a seconda delle condizioni meteorologiche della primavera, normalmente il periodo migliore è a cavallo tra i mesi di maggio e giugno.

Questi sentieri non hanno segnavia ed attraversano zone molto selvagge pochissimo frequentate dagli escursionisti.

Per maggiori informazioni, scheda completa, cartina, galleria immagini, tracciato GPS:

https://www.montagnavda.it/a.map.s.php?id=2124