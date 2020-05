Donato da imprenditore defibrillatore al 118 dell'Usl Vda

Un nuovo monitor defibrillatore, del valore di circa 25mila euro, è stato donato nei giorni scorsi al Soccorso sanitario 118 della Valle d'Aosta dall'imprenditore Raffaele Vitale. "Si tratta di un'apparecchiatura 'Zoll'che oltre alle funzioni di monitoraggio e di defibrillazione ha in dotazione un pulsossimetro per la misurazione della saturazione, uno sfigmomanometro (misuratore di pressione), può rilevare la temperatura corporea ed altri parametri vitali fondamentali", spiega il responsabile del 118 Luca Cavoretto.

L'apparecchio, inoltre, ha la possibilità di trasmettere dati in wifi e può essere impiegato in telemedicina con trasmissione diretta dalla casa del paziente, dall'ambulanza, dal territorio al Pronto soccorso o all'unità di terapia intensiva coronarica (UTIC).

"Vi è un profondo legame con la Valle d'Aosta - spiega Raffaele Vitale - e in particolare con Courmayeur. Appena ho tempo scappo dalla città, dove lavoro, per rigenerarmi in alta montagna. Ho affrontato molte salite e discese impegnative sul massiccio del Monte Bianco e non solo. Nel periodo di lockdown ero a Courmayeur e con Thomas Scalise Meynet, guida alpina, tecnico dell'elisoccorso valdostano, cinofilo e caro amico con cui ho il piacere di condividere queste meravigliose esperienze in alta montagna, ho deciso di donare, dopo vari pareri tecnici, questo monitor/defibrillatore alla sanità valdostana".

"L'idea - aggiunge - era di donare non solo un apparecchio per l'emergenza Covid-19 ma uno strumento valido ed efficiente per i prossimi anni alla popolazione valdostana ed ai molti turisti che hanno la fortuna di godere di panorami e cultura stupenda".