Da oggi attivo sostegno al reddito famiglie, imprese e lavoratori valdostani

Via libera, per piccole imprese e partite Iva in attività, alle domande di sostegno economico per epergemza Covid-19 attese da una larga fascia di popolazione valdostana. Dalle ore 14 di oggi, giovedì 28 maggio, sarà infatti possibile presentare le richieste per l’accesso alle misure 'Indennizzo per la sospensione dell’attività disposta dal DPCM 11 marzo 2020' e 'Indennità alle categorie prive di altre modalità di sostegno al reddito' così come modificate dalla legge regionale approvata lunedì scorso dal Consiglio Valle, con il fine di ampliare la platea dei destinatari delle misure oltreché semplificare la presentazione delle domande.

Nello specifico, la modifica permette anche ai soci d’opera di società di persone o di società di capitali, con esclusione di quelle a partecipazione o controllo pubblico e ai collaboratori familiari, di fare richiesta per un indennizzo di 400 euro al mese, per i mesi di marzo e aprile 2020, già previsto a favore dei lavoratori autonomi, residenti in Valle d'Aosta e titolari di una posizione previdenziale obbligatoria, nel caso l’impresa per cui lavorano abbia sospeso l’attività.

Sono inoltre state abrogate le disposizioni concernenti i riferimenti all’applicazione del Regolamento europeo relative agli aiuti “de minimis”.

I lavoratori che non ricadono nella suddetta fattispecie potranno presentare la richiesta per l'accesso alla misura prevista dall'art. 7 della legge ovvero 'Indennità alle categorie prive di altre modalità di sostegno al reddito' che include una platea più ampia di destinatari ed in particolare: i lavoratori autonomi, titolari di partita IVA di imprese non tenute alla sospensione dell’attività, i lavoratori autonomi occasionali titolari di una posizione previdenziale obbligatoria, i soci prestatore d’opera di società di persone o di società di capitali escluse quelle a partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e i collaboratori familiari di imprese non tenute alla sospensione dell’attività, i lavoratori subordinati, intermittenti, a tempo determinato, somministrati o a tempo parziale, inclusi i lavoratori domestici, che nel periodo compreso tra l'1 febbraio e il 30 aprile 2020 abbiano cessato involontariamente un rapporto di lavoro, i collaboratori coordinati continuativi di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, con regolare contratto di collaborazione e i tirocinanti il cui tirocinio extracurriculare risulti interrotto alla data dell’11 marzo 2020. Tale misura prevede un indennizzo di 400 euro al mese, per i mesi di marzo e aprile 2020.

L'assessore regionale Luigi Bertschy

"L'attivazione di questa ulteriore misura è un'ulteriore testimonianza dell'attenzione dell'Amministrazione regionale verso i cittadini valdostani che hanno visto ridotto il loro reddito - dichiara l'assessore regionale alle Politiche del Lavoro, Luigi Bertschy - e che hanno subito e subiscono proprio in questi mesi un durissimo contraccolpo per le conseguenze della pandemia Covid-19".

"Le modifiche apportate - prosegue l'assessore - permettono di attivare la piattaforma per dare la risposta voluta dal legislatore e attesa dalla comunità. La prossima settimana verrà attivata anche la misura estesa ai lavoratori a tempo determinato. Con le misure di semplificazione introdotte sarà poi più agevole fare la richiesta per ottenere gli indennizzi".

Molto importante infine, per Bertschy, "aver previsto la possibilità di variare, con deliberazione di Giunta, gli stanziamenti tra capitoli di bilancio. A breve utilizzeremo questa nuova disposizione per dare risposta alle richieste di tutti gli studenti universitari".

Le domande potranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma telematica unica all’indirizzo https://misurecovid19.regione.vda.it il cui link è disponibile anche sul sito www.ohmyjob.it alla voce “#nessunosaràescluso – Misure Regionali”. Coloro che si sono già registrati per accedere ad altre misure, non dovranno più rifare tale operazione, in quanto la stessa rimane valida per tutte le misure a cui gli utenti avranno diritto. Al fine di agevolare gli utenti, garantire la massima celerità e semplificare la presentazione delle domande, le misure di sostegno al reddito previste dalla legge regionale n. 5/2020 sono concesse sulla base dei dati autocertificati dal richiedente attestanti il possesso dei requisiti previsti ai fini dell’accesso a ogni singolo aiuto.

A supporto degli utenti è possibile consultare il sito www.ohmyjob.it oppure contattare il call center dedicato al numero 800.006.300