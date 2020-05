Il Gruppo Cva tiene nonostante minore produzione, utile superiore al 2018

Ricavi netti consolidati a 805,4 milioni di Euro, rispetto agli 844,6 milioni del 2018; EBITDA a 152,5 milioni di Euro (+8,2% sul 2018), con un’incidenza sui ricavi del 18,9% (16,7% nel 2018); EBIT a 103,8 milioni di Euro (+14,9% sul 2018); Utile netto a 75,7 milioni di Euro (+18,4% sul 2018). Sono i dati che fotografano lo stato, buono, di salute di Cva il cui bilancio è stato approvato dal dal Consiglio di Amministrazione della Compagnia Valdostana delle Acque – Compagnie Valdôtaine des Eaux S.p.A., società capofila dell’omonimo gruppo.

Cva, partecipata regionale al 100 per cento, opera nel settore dell’energia elettrica, che copre tutta la filiera con produzione 100% rinnovabile, distribuzione e vendita su mercato libero e sul mercato di maggior tutela. Il margine operativo lordo del Gruppo (EBITDA) al 31 dicembre 2019 è risultato pari a 152,5 milioni di Euro, in crescita dell’8,2% rispetto al 2018, con una marginalità operativa in termini di incidenza sui ricavi pari al 18,9%, in crescita rispetto al 16,7% del 2018.

Tale risultato è stato raggiunto nonostante la contrazione dei ricavi totali, derivante dai minori volumi di energia somministrata a clienti (passati dai 4.880 GWh del 2018 ai 4.061 GWh del 2019) parzialmente compensata da maggiori prezzi di vendita applicati. Il margine operativo netto (EBIT) è risultato pari a 103,8 milioni di Euro (+14,9% rispetto ai 90,3 milioni dell’esercizio 2018). Al 31 dicembre 2019, l’utile netto consolidato è in crescita e pari a 75,7 milioni di Euro (+18,4% sul 2018), di cui per 75,1 milioni di Euro di competenza del Gruppo.

“I risultati ottenuti nel 2019 – dichiara Enrico de Girolamo, Amministratore Delegato di CVA (nella foto) – confermano l’ottimo stato di salute del Gruppo CVA, che nel corso dell’ultimo esercizio ha fatto riscontrare importanti miglioramenti in tutti i fondamentali rappresentativi della propria situazione tecnica, economica, finanziaria e patrimoniale.

La chiusura di questo bilancio ha inoltre confermato un trend continuo di crescita nell’ultimo triennio (CAGR 2017-2019 pari a +12,3% per EBITDA e +34,9% per utile netto) e ci ha consentito di affrontare l’emergenza sanitaria in corso con la tranquillità derivante da una consolidata solidità economico finanziaria. In particolare, le strategie poste in atto dalle varie società del gruppo hanno contribuito a rafforzare le caratteristiche di resilienza alla volatilità di alcuni fondamentali tipici del nostro business, quali la disponibilità delle fonti (acqua, aria e vento) e l’andamento dei prezzi dell’energia. Si denotano altresì i primi effetti positivi derivanti dalla nuova strategia commerciale posta in atto a partire da fine 2018”.

“Tale situazione – prosegue de Girolamo - ci consente di guardare con ottimismo al futuro, con la concreta prospettiva di posizionare il Gruppo CVA tra le aziende di riferimento a livello europeo nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con importanti ricadute anche sul tessuto economico valdostano”. “CVA, come operatore pure green verticalmente integrato, è un unicum nel panorama nazionale – aggiunge Marco Cantamessa, Presidente di CVA – e anche nel 2019 ha dimostrato la sua capacità di generare significativo valore economico in un’ottica di piena sostenibilità ambientale. Forti di questi risultati, il Gruppo CVA intende rafforzare il suo posizionamento in un mercato sempre più dinamico e, in un periodo così critico, intende contribuire a sostenere il rilancio dei territori di riferimento e del Paese con importanti progetti di investimento. In questo percorso, potrà contare sulla professionalità e sulla dedizione di tutti i collaboratori che, nelle diverse Società del Gruppo, hanno reso possibili questi importanti risultati.”

***Compagnia Valdostana delle Acque – Compagnie Valdôtaine des Eaux S.p.A.), ha una produzione 100% green da fonte idroelettrica, eolica e solare. Il Gruppo, di cui fanno parte oltre 600 dipendenti, possiede 32 centrali idroelettriche, 8 parchi eolici distribuiti tra Valle d’Aosta, Toscana, Lazio, Puglia e Campania e 3 impianti fotovoltaici situati in Valle d’Aosta e Piemonte, per un totale di oltre 1.000 MW di potenza e una produzione che, nel 2019, è stata pari a 3.065 GWh di energia elettrica. Il Gruppo CVA opera inoltre nel settore della vendita di energia attraverso la sua controllata CVA Energie (ex CVA Trading), rifornendo circa 88.000 clienti. Con la controllata Deval gestisce l’attività di distribuzione sul territorio della Valle d’Aosta (quasi 130.000 punti di consegna).