Le problematiche date dalla discarica di Chalamy approdano in aula al Senato

“C’è grande preoccupazione - scrive Lanièce - per l’impatto che avrebbe una discarica per inerti speciali in una zona che si trova ai piedi del Parco Naturale del Mont Avic. A questo s’aggiunge che l’area è delimitata ad ovest dal torrente Chalamy e a Est dalla Dora Baltea, un'area venutasi a formare nel corso degli anni dai depositi del torrente "Chalamy" e su cui vigono i vincoli più restrittivi del punto di vista idrogeologico.





Il senatore della Valle d'Aosta Albert Laniece

Un comitato di cittadini si è fatto promotore di una petizione che in poco tempo ha raccolto 13.000 firme contro la discarica, a riprova della grande preoccupazione che attraversa il nostro territorio.



La legge regionale non puntava ad ostacolare la libera circolazione dei rifiuti speciali, ma a evitarne l’incentivazione, perché in un piccolo territorio come il nostro la loro sostenibilità economica potrebbe essere garantita solo attraverso un aumento esponenziale dell’importazione di rifiuti.



Una legge che mirava a risolvere il problema dell’eccessivo afflusso di rifiuti per un territorio a limitata capacità ricettiva, senza per questo essere lesiva delle prerogative dello Stato centrale in materia ambientale dato che non vietava in alcun modo la circolazione dei rifiuti, e che oggi ci tutelerebbe dalla nascita di questa nuova discarica.



Il Governo riveda la sua decisione e venga incontro alle legittime preoccupazioni non solo da dei cittadini di Issogne e Champdepraz, ma di tutta la Valle d’Aosta", chiede il senatore.