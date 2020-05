Projet franco-italien 'Climaera' à sa phase finale

Le projet franco-italien 'Climaera' est dans sa phase finale. Le rapport final, la brochure et l'outil numérique sont en cours de validation. Cependant, l'organisation du colloque final a été interrompue en raison du contexte actuel lié à la pandémie de Covid-19. L'outil numérique sera prêt pour la fin du projet et une action de communication de la part des partenaires permettra de le promouvoir sur l'ensemble du territoire d'Alcotra.



Le projet Climaera s'intègre dans le programme de coopération franco-italien Alcotra, sous l'égide de l'Union Européenne. Sur trois ans (2017-2020), avait le but d'évaluer la qualité de l'air entre plusieurs régions françaises (Provence-Alpes-Côte d'Azur et Auvergne- Rhône-Alpes) et italiennes (Ligurie, Piémont et vallée d'Aoste) en tenant compte du changement climatique.



L'équipe d'experts franco-italiens a suppposé des scénarios d'émissions à horizon 2030 et 2050. Ces modélisations pourront aider les décideurs politiques de ces territoires à anticiper des actions adaptées: renouvellement des équipements de chauffage, du parc automobile, développement des transports collectifs. Il s'agit d'améliorer la qualité de l'air et de réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en tenant compte des impacts économiques locaux.