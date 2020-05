Ad Aosta l’Ufficio complicazioni affari semplici è sempre aperto

Un tempo qualche spirito burlone s’era inventato un fantomatico ‘servizio UCAS’, Ufficio Complicazioni Affari Semplici. Purtroppo pare che quel servizio esista davvero in qualche pubblica amministrazione.

Quella, ad esempio, che ha stabilito di rifare la segnaletica orizzontale nel grande parcheggio di via Mont Fallère al quartiere Cpgne ad Aosta ed ha deciso di realizzare l’intervento giovedì 28 maggio, chiudendo quindi in quella data l’accesso alle piazzole.

Non ci sarebbe nulla di strano non fosse che proprio il giovedì l’attiguo parcheggio di via Capitano Chamonin è soggetto allo spazzamento settimanale e va quindi lasciato libero. La concomitanza complica un poco le cose a chi non possiede un garage.

In molti, vedendo i cartelli di chiusura del piazzale di via Mont Fallère, si sono chiesti se non si poteva scegliere un altro giorno per rifare le linee degli stalli, un giorno in cui quello di via Chamonin non fosse anche lui chiuso, magari il lunedì pomeriggio quando, al termine del mercatino rionale, l’area è già sgombra da auto. Evidentemente l’Ufficio complicazioni affari semplici ci ha messo lo zampino.