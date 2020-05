Intesa Sanpaolo nuove assunzioni di diplomati e laureati

Il gruppo bancario Intesa Sanpaolo assumerà nuove figure diplomate e laureate con abilità a relazionarsi con clienti e partner, orientamento al risultato e agli obiettivi, approccio imprenditoriale e consulenziale, capacità di negoziazione, flessibilità, attitudine all'attività di analisi, spirito di iniziativa, problem solving, capacità decisionale e autonomia organizzativa, che potranno crescere in un contesto sempre più internazionale e innovativo, contribuendo allo sviluppo e alla crescita del paese.

La ricerca riguarda Consulenti Commerciali, i quali dovranno proporre servizi sviluppati in collaborazione con partner qualificati e accuratamente selezionati, visitare i clienti e analizzare i loro bisogni e lavorare a stretto contatto con i gestori delle filiali; Dirigenti Conto Assicurativo, che dovranno anticipare le esigenze assicurative dei clienti, proporre un'ampia gamma di prodotti, agire di concerto con la rete commerciale e collaborare con i colleghi; Revisori, che dovranno redigere i report in modo chiaro e completo, interagire con il management delle altre strutture e svolgere attività di audit; Assicuratori Infortuni, che dovranno valutare le proposte assicurative, controllare le domande di assicurazione, elaborare testi contrattuali, acquisire informazioni complete dai distributori e monitorare la redditività del portafoglio sottoscritto e gestirne i rinnovi etc.

