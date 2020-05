Facilitato accesso contributi per manifestazioni fieristiche di tradizione

La Regione guarda al rilancio del turismo come arma tra le migliori per sconfiggere la crisi economica generata dall'emergenza Covid-19. In questo senso la Giunta regionale ha approvato delle modifiche alle disposizioni applicative della legge regionale per la concessione di contributi per la realizzazione di iniziative e manifestazioni fieristiche volte alla valorizzazione dell’artigianato di tradizione.

In particolare, alla voce 'Presentazione domanda' è aggiunto il comma 3.3: "Limitatamente alle domande presentate nel corso dell’anno 2020, le stesse potranno essere presentate entro la data del 31 luglio. Allo scopo di adottare misure idonee a consentire il superamento dell’emergenza epidemiologica, le cooperative possono richiedere l’erogazione di un anticipo pari al 50% delle spese riconosciute alle stesse nel corso dell’anno precedente".

Inoltre, all’articolo 5 sulla concessione dei contributi è aggiunto il comma 5.4: "Limitatamente alle domande di cui al punto 3.3 la struttura regionale competente può erogare l’anticipo richiesto. Qualora, in esito all’attività istruttoria della domanda finale di contributo, risulti che la somma spettante è inferiore all’anticipo erogato, la cooperativa sarà tenuta a restituire la differenza, pena l’impossibilità di presentare domanda di contributo per le due successive annualità".