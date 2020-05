A meno di capovolgimenti politici oggi difficilmente ipotizzabili, l'Italia va verso l'Election day domenica 20 settembre. E' quanto emerge, a quanto si apprende, dalla riunione a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte con i capi delegazione di maggioranza, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia. 'C'è l'accordo con le Regioni', ha assicurato il sottosegretario Variati.

Anche le elezioni Regionali, Comunali e il referendum per il taglio dei parlamentari si terranno tra il 20 e 21 settembre, con il turno di ballottaggio per le amministrative previsto per il 4 ottobre.