CONFCOMMERCIO VDA AL FIANCO DI TUTTE LE AZIENDE IMPEGNATE NELLA RIPARTENZA

Sono stati mesi difficili ed intensi nei quali l’emergenza sanitaria è diventata une vera e propria urgenza economica che ha fortemente colpito le imprese.

Il nostro obiettivo in questi mesi è stato quello di SUPPORTARE le aziende Associate e Non Associate. Non abbiamo mai chiuso i nostri uffici in questo difficile periodo provvedendo a rispondere a tutte le telefonate e le richieste di informazioni e di supporto.

TU AL CENTRO DEI NOSTRI SERVIZI:

Più voce, più visione, più ascolto: Confcommercio Imprese per l‘Italia Valle d’Aosta è il punto di riferimento per le imprese del Commercio, terziario, benessere e turismo. Oltre all’importante attività sindacale svolta in questo complicato momento a difesa delle differenti categoria Confcommercio VdA offre un‘ampia gamma di opportunità.

Entrare a far parte della nostra grande famiglia è semplice. La soluzione è a portata di mano. Sfruttando l’Associazione e le sue consulenze, ne trarrai grande vantaggio, come testimoniano le centinaia di colleghi imprenditori che lo fanno ogni giorno.

Associarsi a Confcommercio VdA è semplice:

PRIMA FASE: COMPILA IL FORM

SECONDA FASE: effettua il pagamento della quota associativa di € 120,00 tramite bonifico bancario intestato a: Confcommercio Valle d’Aosta IBAN IT82S0200801200000004311296

TERZA FASE: vieni a trovarci quando puoi, ti spiegheremo nel dettaglio i nostri servizi legati a:

FORMAZIONE

CONVENZIONI

CREDITO

TUTELA

SPORTELLI