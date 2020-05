Da Confindustria l'appello all'unità per rilanciare l'economia valdostana

Dobbiamo disegnare il futuro dell’Italia e della nostra “petite patrie” con scelte coraggiose e lungimiranti. L’imperativo non è della politica ma di Confindustria VdA contenuto in una lettera che il Presidente, Giancarlo Giachino, ha inviato agli iscritti per informarli sulle attività che “come Confindustria Valle d’Aosta stiamo portando avanti nei confronti dell’Amministrazione regionale affinché vedano presto la luce le misure di sostegno al tessuto economico valdostano, duramente colpito a causa della crisi epidemiologica Covid-19”.

Presidente può riassumere l’attività svolta?

“Abbiamo ritenuto fondamentale, in questi mesi, sollecitare il Governo regionale affinché si adoperi per un piano eccezionale di trasferimenti ed investimenti in modo che questo shock per l’economia non si trasformi in una fase recessiva. Riteniamo infatti che solo con un forte intervento al capitale circolante le aziende possano uscire dalla possibile crisi economica che il COVID-19 sta generando”.

Ad esempio?

“Confindustria Valle d’Aosta ha richiesto un meccanismo di incentivi per le imprese che premi il mantenimento dei livelli occupazionali; riteniamo che i nostri settori siano quelli più a rischio e che sia doveroso, oltre che scongiurare eventuali licenziamenti, anche incentivare gli le imprese che mantengano i livelli occupazionali pre-covid”.

Il problema della liquidità pare però essere quello più sentito…

“Infatti, abbiamo richiesto che fosse assicurata la liquidità delle imprese, agendo sulle linee di credito a breve e lunga scadenza, aiutando tutte le imprese, piccole, medie e grandi, con interventi forti, coerenti e lungimiranti, a partire da un fondo di garanzia che permetta alle aziende di onorare, in questa fase, i loro impegni e ripartire scongiurando, in questo modo, la chiusura”.

Questo è il ieri; per il domani?

“Riteniamo che proprio nei momenti di crisi sia necessario porre le basi per il rilancio delle attività in maniera più performante di quanto non avvenisse in precedenza; bisogna cioè considerare la crisi come un momento in cui rivedere i modelli produttivi per riaffacciarsi sui mercati con nuovo slancio. In tal senso abbiamo richiesto al Governo regionale degli incentivi finalizzati all’acquisto di servizi per la digitalizzazione dei processi in un’ottica industria 4.0”.

Parliamo di rapporti con la politica?

“Certo. Confindustria ha chiesto uno sforzo ulteriore da parte della Regione nell’andare a sostenere i costi per gli affitti. Molte delle nostre sollecitazioni sono state accolte nella proposta di legge di prossima emanazione da parte del Governo regionale, anche se riteniamo che siano necessari ulteriori sforzi che vadano a sostenere l’economia tutta”.

Mi pare di capire che, ancorché sottotraccia, il vostro lavoro sia stato incessante e determinato?

“Abbiamo agito per evidenziare quelle che, a nostro avviso, sono delle criticità presenti nella bozza di disegno di legge che è stata sottoposta alla nostra attenzione”.

Cioè?

“In primis abbiamo fortemente richiesto che il limite del milione di euro di fatturato per poter accedere ai contributi a fondo perduto fosse innalzato a dieci milioni. Abbiamo inoltre richiesto che al contributo potessero accedere anche le Start Up. Una nostra ulteriore proposta riguarda anche le misure di rilancio a sostegno del commercio dei prodotti agroalimentari regionali. Nella bozza consegnata dalla Regione si evince infatti la volontà di agevolare l’acquisto dei prodotti alimentari presenti nel PAC (fontina, salsicce, budini ecc…). Riteniamo che la misura sia corretta ma vada estesa a tutta la filiera produttiva agroalimentare valdostana che ci onoriamo di rappresentare”.

Quindi un impegno per le imprese tutte?

“Sicuramente. Il nostro lavoro è stato, è e sarà continuo, al fine di assicurare che le misure previste siano il più possibile rispondenti alle esigenze della Tua impresa consapevoli del fatto che tutti gli strumenti messi in campo potranno minimizzare, certo non azzerare, le conseguenze di questa emergenza sul tessuto imprenditoriale ed economico in generale. E questo perché Confindustria non è né maggioranza né opposizione, si occupa di temi economici e di impresa, che riguardano l’intero Paese”.

Per concludere?

“E’ necessario compiere delle scelte per il futuro, per i nostri figli, per la Valle d’Aosta. Dobbiamo concentrare le risorse, che non sono infinite, sui capitoli che ci garantiscano il futuro”.