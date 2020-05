Pagate in Valle oltre l'80% delle domande di cassa integrazione

Dopo un avvio incerto, sono positivi i dati del monitoraggio regionale riguardante la Cassa integrazione guadagni in deroga-Cigd a sostegno a favore delle categorie di lavoratori subordinati le cui imprese sono escluse dagli altri ammortizzatori sociali. Allo stato attuale, infatti, oltre l’80% delle domande presentate, ha ottenuto il pagamento dell’ammortizzatore da parte dell’Inps.

Attualmente in Valle risultano 3.417 i lavoratori coinvolti, di cui il 64% riconducibili al Centro per l'impiego-Cpi di Aosta, il 29% al Cpi di Verrès e l’8% al Cpi di Morgex. Le ore totali di cassa integrazione in deroga richieste dalle aziende sono 780.336, con un impegno di spesa complessivo stimato pari a 6.325.994,70 euro.

Analizzando la suddivisione per tipologia di attività aziendale si rileva che i settori maggiormente interessati dalla procedura di integrazione salariale in deroga sono stati i servizi di alloggio, ristorazione e bar e il commercio.

In particolare, le ore richieste dalle aziende operanti nei servizi di alloggio, ristorazione e bar sono state il 45% delle ore richieste totali (354.154 ore), con un numero di lavoratori coinvolti pari a 1.667 (49% dei lavoratori totali), mentre nel commercio, le ore a preventivo risultano essere il 24% delle ore totali (184.522 ore), con 670 lavoratori coinvolti (20% dei lavoratori totali).

Dal monitoraggio effettuato dal Dipartimento, risulta esserci inoltre una prevalenza della componente femminile tra i lavoratori coinvolti: le donne interessate dalla CIG in deroga, infatti, sono il 64% dei lavoratori interessati.

Gli ammortizzatori sociali connessi all’emergenza Covid-19, gestiti da INPS, sono attualmente: la cassa integrazione ordinaria, il fondo di integrazione salariale, la cassa integrazione in deroga. Solo per quest’ultima, che rappresenta circa il 30% del volume totale degli ammortizzatori, la Regione ha avuto un ruolo attivo.