Continuità servizi Enti Locali con digitalizzazione e sistemi informatici

“Il momento è ancora estremamente complicato, ma gli enti locali stanno facendo tutto quanto è possibile per dare risposte concrete e rapide a chi vive e lavora sui territori. La tecnologia ci è venuta in aiuto: per ovviare alle difficoltà di spostamento e alla necessità di mantenere il distanziamento sociale, abbiamo promosso le prime Assemblee in videoconferenza, offrendo anche ai Comuni l’uso gratuito per tre mesi di un programma specifico. Il 96% degli enti ha usufruito di questa opportunità e sono state più di 650 le videoconferenze attivate". Franco Manes, PResidente del Celva traccia un primo bilancio del "rapporto" enti locali Coronavirus



“Per supportare le Ammi - nistrazioni - aggiunge Manes – in queste settimane tutto il personale del Celva ha continuato a lavorare in smartworking, con un gruppo di cinque persone specificatamente dedicato nel supporto e nell’informazione agli enti. Per garantire il miglior collegamento tra i Comuni, il Consorzio e la Protezione civile regionale, due persone hanno assicurato 450 ore di assistenza in Sala operativa. Al bisogno informativo degli enti è stata tutta dedicata la comunicazione istituzionale, attraverso l’attivazione di un “canale helpdesk Celva”, su un gruppo WhatsApp dedicato ai Sindaci, il lancio della nuova pagina Facebook e l’aggiornamento quotidiano della sezione www.celva.it/covid-19”.

Proprio il portale del Celva ha registrato un aumento del 604% del traffico web nella prima settimana di lockdown, assestandosi a un + 113% di media nel periodo successivo, avendo messo a disposizione una raccolta normativa, legislativa e documentale sull’emergenza Coronavirus sempre aggiornata. Fra le sezioni più visitate e scaricate vi sono i forum tematici sulle attività di interesse per gli enti locali oggetto di disposizioni, i modelli di ordinanze per i 74 Sindaci valdostani (ad oggi ne sono state emanate complessivamente 4278), le linee di indirizzo, le misure di solidarietà alimentare e la raccolta fondi.

Oltre agli amministratori, il Celva ha assicurato anche un supporto formativo e consulenziale anche al personale e ai segretari degli enti locali. È stata infatti realizzata una nuova piattaforma di formazione a distanza, tramite la quale sono stati attivati dodici corsi online, ai quali hanno preso 360 utenti. Il servizio associato di consulenza è stato assicurato grazie a tre nuovi strumenti online (Skype, WhatsApp, GoToMeeting), con tre appuntamenti prenotabili al giorno.

"Questi sono numeri - conclude Franco Manes - che la dicono lunga sull’impegno dei Comuni Valdostani nella prima fase di emergenza, senza dimenticare le associazioni dei nostri territori che ci hanno supportato ad esempio nella distribuzione delle mascherine e dei tanti valdostani che ogni giorno si mettono a disposizione delle Amministrazioni locali. Poche parole, ma tanti fatti".