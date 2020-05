Ampliate a più settori e categorie le misure di sostegno anticirisi

E' più vasta la platea dei beneficiari degli aiuti economici regionali collegati all'emergenza Coronavirus. Convocato questa mattina in sessione straordinaria e urgente, il Consiglio Valle ha approvato all'unanimità la proposta di legge che modifica la norma regionale n. 5/2020 relativa alle misure regionali di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. L'Assemblea si è svolta su richiesta dei consiglieri componenti la seconda Commissione 'Affari generali' ovvero il presidente Luigi Marquis (Sa), Stefano Aggravi (Lega), Jean Barocco (Gruppo Misto), Roberto Cognetta (VdALibra), Jean Claude Daudry (Av), Erik Lavevaz (Uv) e Luciano Mossa (M5S) e dei consiglieri regionali Alberto Bertin (Rete civica), Stefano Ferrero (VdA Libra), Elso Gerandin (Mouv), Andrea Manfrin (Lega VdA), Claudio Restano (Gruppo Misto) e Luigi Vesan (M5S). Relatore della legge il Presidente della Seconda commissione, Pierluigi Marquis, che ha ilustrato i sette articoli del provvedimento, che va in un'ottica di semplificazione ulteriore nella presentazione delle domande di aiuto e di allargamento della platea dei destinatari delle misure.

"Il testo è stato predisposto dalla seconda Commissione consiliare in accordo con l’assessore delegato Bertschy e l’ufficio responsabile dell'applicazione - ha spiegato Marquis - in particolare viene abrogata la parte che fa riferimento agli aiuti di Stato e vengono descritti, puntualmente, i soggetti destinatari delle misure che sono di più rispetto alla norma originaria. Tra i beneficiari della misura vi sono anche i soggetti con contratto di lavoro a tempo determinato e il provvedimento si prefigge di semplificare e velocizzare l’attuazione della legge autorizzando la Giunta a rimodulare le previsioni di spesa tra le misure di sostegno in funzione delle effettive necessità finanziarie".

Nello specifico, la proposta modifica l'articolo 5 della legge sull'indennizzo di 400 euro al mese, specificando che si applica anche ai soci d'opera di società di persone e di capitali e ai collaboratori familiari. Sono poi definiti puntualmente i soggetti destinatari dell'indennità e i relativi requisiti di cui all'articolo 7 della legge 5 (quello sugli indennizzi alle categorie prive di altre modalità di sostegno al reddito): lavoratori autonomi, titolari di partita Iva, non tenuti alla sospensione dell’attività disposta dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020; lavoratori autonomi occasionali; soci prestatori d’opera di società di persone o di società di capitali, escluse quelle a partecipazione pubblica diretta o indiretta, e collaboratori familiari di imprese non tenute alla sospensione dell’attività; lavoratori subordinati, intermittenti, a tempo determinato, somministrati o a tempo parziale, inclusi i lavoratori domestici; collaboratori coordinati continuativi di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile; i tirocinanti il cui tirocinio extracurriculare sia stato interrotto; gli studenti universitari residenti in Valle e frequentanti atenei valdostani o situati al di fuori della Regione, titolari di regolare contratto di locazione o domiciliati presso strutture collettive pubbliche o private.