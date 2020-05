Domani lunedì 25 maggio saint Bède – sainte Sophie

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Lunedì 25 maggio

ore 18.00-20.00

Riunione informale in video conferenza del Consiglio Pastorale Diocesano

Martedì 26 maggio

ore 8.30-12.30

Riunione in video conferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Sabato 30 maggio

Cattedrale - ore 9.30

S. Messa Crismale

trasmessa anche in diretta radiofonica su Radio ...Proposta in Blu

Domenica 31 maggio

Cattedrale - ore 10.00

S. Messa nella Solennità di Pentecoste

Iniziazione Cristiana di una Catecumena

Le Messager Valdotain ricorda lunedì 25 maggio saint Bède – sainte Sophie

La Chiesa celebra San Beda detto il Venerabile Sacerdote e dottore della Chiesa

Fu seguace di San Benedetto Biscop e di S. Ceolfrido, dedicandosi solo alla preghiera, allo studio e all'insegnamento del monastero di Jarrow. Fu anche amanuense e il Codex Amiatinus, uno dei più preziosi e antichi codici della Volgata, conservato nella biblioteca Laurenziana di Firenze, sarebbe stato eseguito sotto la sua guida. Della sua vasta produzione letteraria restano opere esegetiche, ascetiche, scientifiche e storiche. Tra queste c'è L'Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, un monumento letterario universalmente riconosciuto da cui emerge la Romanità (universalità) della Chiesa. Studioso di tempra eccezionale e gran lavoratore, ha lasciato nei suoi scritti l'impronta del suo spirito umile sincero, del suo discernimento sicuro e della sua saggezza.

Il sole sorge alle ore 5,39 e tramonta alle ore 21,04