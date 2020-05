Nessun nuovo contagio né decessi da Covid-19 in Valle

A conferma di un trend di infettività in netto calo, nelle ultime 24 ore non sono stati registrati casi positivi di coronavirus nella nostra regione. E' quanto riporta il bollettino dell'Unità di crisi, secondo il quale morti sono sempre 143 (72 uomini e 71 donne, tra i 45 e i 100 anni, età media 83 anni).

I contagiati sono 1.177 dall'inizio dell'epidemia e 86 quelli attuali (ieri erano 90). I guariti salgono a 948 ovvero quattro in più di ieri. Infine i pazienti ricoverati in ospedale sono 25 (due in Rianimazione) e gli altri 61 contagiati sono invece in isolamento domiciliare.