L'UniVdA taglia le tasse studenti, risparmio da 200 mila euro

Per aiutare gli studenti e le loro famiglie, anch'esse colpitie dalla crisi economica determinata dal Covid-19, l'Università valdostana ha deciso di tagliare le tasse. Il Consiglio dell'UniVdA ha infatti previsto una rimodulazione del sistema di contribuzione studentesca in "un'ottica di alleggerimento e in particolare una modifica delle soglie delle fasce che favorisce la collocazione di alcuni studenti nella fascia immediatamente inferiore", ovvero "la diminuzione degli importi delle tasse dalla prima alla quinta fascia, l'introduzione di una fascia aggiuntiva, la sesta, destinata agli studenti con Isee superiore a 60 mila euro e agli studenti che non comunicano il valore del proprio Isee, alla quale verranno attribuiti gli importi pari a quelli della quinta fascia degli scorsi anni".

Inoltre, fa sapere l'ateneo valdostano, "le nuove misure prevedono l'estensione agli studenti della laurea magistrale delle disposizioni concernenti l'esonero per merito applicato agli iscritti ai corsi di laurea triennale, in quanto più favorevoli. Un'ulteriore novità è l'adozione dello stesso sistema di fasce e importi per coloro che sono già in possesso di una laurea o di un titolo superiore (negli anni precedenti a questa categoria veniva applicata a una tariffa più elevata)".



"La rimodulazione del sistema delle tasse consentirà un risparmio stimato complessivo per gli studenti di oltre 200 mila euro", ha commentato la rettrice, Mariagrazia Monaci. "Credo che questa misura sia un segnale significativo di sostegno alle famiglie in questo momento di difficoltà. Anche in futuro faremo il possibile per andare incontro alle mutate esigenze degli studenti".



Le domande di ammissione per i corsi di laurea triennali e biennali potranno essere presentate a dal 22 giugno 2020 e fino al 21 settembre 2020 esclusivamente online sul sito di Ateneo. Per il solo corso di laurea magistrale a ciclo unico di Scienze della formazione primaria il bando sarà emanato successivamente a seguito delle disposizioni ministeriali (il test di accesso si svolgerà l'11 settembre 2020 alle ore 11 in ateneo).