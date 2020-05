Fondazione Gimbe, Vda regione con più tamponi

Nelle ultime quattro settimane, dal 23 aprile al 20 maggio, la Valle d'Aosta è stata la regione italiana in cui sono stati fatti più tamponi in rapporto alla popolazione.

o riferisce, in una nota, la Fondazione Gimbe sulla base dei dati della Protezione civile. A fronte di una media nazionale di 61 tamponi diagnostici al giorno per 100.000 abitanti, in Valle d'Aosta ne sono stati somministrati 168.

Confrontando il periodo 7-20 maggio (fase 2 già avviata) con le due settimane precedenti, la regione ha incrementato i test de 66 per cento, seconda solo alla Provincia autonoma di Trento (+99). (ANSA).