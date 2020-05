Domani venerdì 22 maggio sainte Rita de Cascia – saint Emile

AGENDA VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Domenica 24 maggio

Cattedrale - ore 10.00

S. Messa Solennità dell'Ascensione

Lunedì 25 maggio

ore 18.00-20.00

Riunione informale in video conferenza del Consiglio Pastorale Diocesano

Martedì 26 maggio

ore 8.30-12.30

Riunione in video conferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Sabato 30 maggio

Cattedrale - ore 9.30

S. Messa Crismale

trasmessa anche in diretta radiofonica su Radio ...Proposta in Blu

Domenica 31 maggio

Cattedrale - ore 10.00

S. Messa nella Solennità di Pentecoste

Iniziazione Cristiana di una Catecumena

Le Messager Valdotain ricorda venerdì 22 maggio sainte Rita de Cascia – saint Emile

La Chiesa celebra Santa Rita da Cascia Vedova e religiosa

Santa Rita nacque a Roccaporena (Cascia) verso il 1380. Secondo la tradizione era figlia unica e fin dall’adolescenza desiderò consacrarsi a Dio ma, per le insistenze dei genitori, fu data in sposa ad un giovane di buona volontà ma di carattere violento. Dopo l’assassinio del marito e la morte dei due figli, ebbe molto a soffrire per l’odio dei parenti che, con fortezza cristiana, riuscì a riappacificare. Vedova e sola, in pace con tutti, fu accolta nel monastero agostiniano di santa Maria Maddalena in Cascia. Visse per quarant’anni anni nell’umiltà e nella carità, nella preghiera e nella penitenza. Negli ultimi quindici anni della sua vita, portò sulla fronte il segno della sua profonda unione con Gesù crocifisso. Morì il 22 maggio 1457. Invocata come taumaturga di grazie, il suo corpo si venera nel santuario di Cascia, meta di continui pellegrinaggi. Beatificata da Urbano VIII nel 1627, venne canonizzata il 24 maggio 1900 da Leone XIII. E’ invocata come santa del perdono e paciera di Cristo.

Il sole sorge alle ore 5,46 e tramonta alle ore 20,56