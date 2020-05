Causa Covid-29 salta anche la Sagra della Polenta a Doues

L'ennesima festa paesana rinviata in questa estate valdostana 2020 che si annuncia la più triste dal 1945 è la 15esima Sagra della Polenta ideata e organizzata a luglio dalla Pro loco di Doues. Il direttivo della Pro loco ha deciso di annullarla e rinviare tutto al 2021; stessa sorte è toccata all'evento collaterale, la nona edizione della '24ore di calcio a 6' che il 4 e 5 luglio avrebbe dovuto attirare a Doues centinaia di giovani giocatori di diverse squadre locali.

Nel ringraziare i volontari che si sono prodigati fino all'ultimo nella speranza di riuscire a organizzare la manifestazione anche se magari in forma ridotta, il direttivo della Pro loco parla di '"decisione sofferta" e auspica che nell'estate 2021 vi possano essere " le condizioni per organizzare un evento sicuro e pieno di vitalità come sempre è stato".