Baristi preoccupati, 'troppi giovani a passeggio senza mascherina'

L'allerta arriva, manco a dirlo, da gestori di bar del centro cittadino preoccupati per la presenza, nelle vie di Aosta, di troppi giovani sprovvisti di mascherina. "A volte si siedono nei dehors in tre o quattro, tutti privi di dispositivi di protezione individuale e ordinano da bere come se niente fosse - commenta il titolare di caffè di piazza Chanoux - io, personalmente, non servo clienti privi di mascherina e mi auguro che i miei colleghi facciano altrettanto".

Le segnalazioni riguardano quasi unicamente under 30: "I meno giovani, e ancor di più gli anziani - ha notato un altro barista - sembrano più rispettosi delle norme di prevenzione da contagio Covid-19, anche perchè sicuramente vivono con minor passione la frenesia da movida, ma anche perchè probabilmente sono stati educati a un maggior rispetto delle regole".

L'ordinanza emessa domenica scorsa dal Presidente della Giunta vieta l'accesso nei locali e nei negozi a chiunque non indossi la mascherina e non si curi di rispettare il distanziamento sociale.