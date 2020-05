Donati oltre un milione e mezzo di euro alla Usl valdostana

Le donazioni in termini economici giunte all'Usl della Valle d'Aosta da aziende pubbliche e private, da enti, associazioni e privati cittadini ammontano complessivamente, alla data del 14 maggio, a quasi un milione e 584 mila euro .

Lo ha comunicato l'azienda sanitaria, precisando che "la cifra raccolta finora rappresenta una quota significativa ma non sufficiente al fabbisogno economico utile per coprire le spese dovute all'emergenza Covid-19 che, come comunicato all'Amministrazione regionale, ammonta ad oltre 19 milioni di euro".

Angelo Pescarmona, commissario Usl VdA, sottolinea che "le donazioni sono risorse attribuite all'Azienda grazie alla generosità dei cittadini, delle associazioni, delle imprese, e ne stiamo facendo buon uso: la quasi totalità è infatti servita per l'acquisto dei Dpi, i dispositivi di protezione individuale indispensabili in questo periodo di pandemia soprattutto nei reparti Covid-positivi e in terapia intensiva".