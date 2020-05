Disponibili 1,5 milioni per progetti relativi alla salute

L'assessorato finanze, attività produttive e artigianato della Regione Valle d'Aosta, in collaborazione con la Chambre Valdôtaine des entreprises et des activités libérales - Sportello SPIN2, organizza un incontro durante il quale verrà illustrato il nuovo Bando S3 Salute a favore di imprese industriali per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito Montagna Sostenibile della Smart Specialisation Strategy (S3) della Valle d'Aosta - Salute - COVID-19.

Il Bando finanzia progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che dovranno riguardare l'area tematica relativa alla salute, della Smart Specialisation Strategy (S3) della Regione autonoma Valle d'Aosta. In particolare, tali progetti dovranno permettere di acquisire rapidamente conoscenze in relazione a potenziali misure diagnostiche, cliniche e di sanità pubblica, compresi i dispositivi sanitari di protezione individuale, che possono essere utilizzate immediatamente per migliorare la salute dei pazienti, per contenere la diffusione di SARS-CoV-2, per comprendere la patogenesi del COVID-19, consentendone la sua gestione e la sua risoluzione, e che potranno essere utilizzate anche nel caso di nuove emergenze sanitarie.

Il Bando dispone di un ammontare di risorse pari a 1.500.000,00 euro.

Relativamente alle ricadute transnazionali del progetto di ricerca verrà attribuito un punteggio aggiuntivo alla capacità della proposta di attivare reti di collaborazione a livello internazionale (accordi con imprese estere o organismi di ricerca esteri) con particolare riferimento alle regioni PACA e Rhone-Alpes, di cui al Progetto "CIRcuItO - Competitività ImpRese InnOvazione" (CUP B68H18014380007 - Progetto N. 4071), compreso nel Piano Integrato Tematico Clip "Cooperazione per l'innovazione applicata", finanziato dal Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Alcotra 2014/20 (FESR).

L'incontro costituirà quindi anche l'occasione per illustrare le attività previste dal Progetto CIRcuItO e le future iniziative promosse nell'ambito della Strategia di Specializzazione Intelligente (RIS3) della Valle d'Aosta.

Durante l'incontro, che si terrà martedì 26 maggio 2020 ore 10.00 in modalità web conference sarà possibile confrontarsi con un funzionario della Regione Autonoma Valle d'Aosta che collabora alla gestione del bando, al fine di fornire alle imprese tutti i chiarimenti necessari.

L'iniziativa si inserisce nelle attività del PITEM CLIP - Progetto CIRcuItO Competitività ImpRese InnOvazione (CUP B68H18014380007 - Progetto N. 4071) finanziato dal Programma di Cooperazione territoriale INTERREG ALCOTRA 2014-2020.

La partecipazione è libera, ma per questioni organizzative si richiede una pre-iscrizione inviando il modulo allegato all'indirizzo sportellovda@pie.camcom.it entro lunedì 25 maggio 2020 ore 12.00.

I partecipanti che intendessero sottoporre anticipatamente quesiti specifici sull'argomento oggetto del seminario, sono pregati di inviarli per email a sportellovda@pie.camcom.it e a c.bottazzi@regione.vda.it entro il termine di cui sopra.

Ufficio regionale di riferimento:

Struttura ricerca, innovazione, internazionalizzazione e qualità - Piazza della Repubblica, 15 - Aosta

Referenti:

Giorgio D'Andrea - tel. 0165 274594 - g.dandrea@regione.vda.it

Fabrizio Clermont - tel. 0165 274726 - f.clermont@regione.vda.it