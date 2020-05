Domani mercoledì 20 maggio riaprono le biblioteche regionali

Attesa con impazienza da docenti, studenti e ricercatori, è domani mercoledì 20 maggio la data della riapertura delle biblioteche del Sistema bibliotecario valdostano.

"La ripresa dei servizi erogati sarà graduale - si legge sul sito del servizio regionale - al momento sarà possibile ottenere in prestito soltanto i documenti prenotati online o via telefono. Non sarà ancora possibile utilizzare gli spazi interni alle strutture. La prenotazione di libri è disattivata fino alla riapertura. Tutti gli eventi sono sospesi".

Prorogati fino a martedì 2 giugno i prestiti in corso, al fine di evitare assembramenti nelle strutture.