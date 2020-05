Mascherine, come e dove utilizzarle correttamente

Con la ripartenza delle attività produttive in Valle, l’Unità di crisi per la gestione dell’emergenza Covid-19 sottolinea in una nota "l’importanza della protezione delle vie respiratorie" e spiega come utilizzare per trarne il massimo vantaggio.

Le mascherine rappresentano una misura determinante per il contenimento della trasmissione del virus Covid-19, complementare al distanziamento fisico, all'igiene delle mani e all’attenzione scrupolosa nel non toccarsi il viso, il naso, gli occhi e la bocca.

In base al Dpcm del 26 aprile scorso, l’uso delle mascherine è obbligatorio negli spazi nei quali non è garantita la possibilità di mantenere il distanziamento fisico. Anche i bambini dai sei anni in su devono portare la mascherina: per loro va posta attenzione alla forma evitando di usare mascherine troppo grandi e scomode per il loro viso.

Secondo le disposizioni, possono essere utilizzate mascherine chirurgiche, destinate a uso medico e sviluppate per essere utilizzate in ambiente sanitario, e mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Le mascherine facciali FFP2 e FFP3, con alta capacità filtrante, sono utilizzate nell’ambito sanitario e nei luoghi di lavoro con specifici rischi e non sono consigliate per un uso generalizzato.

Istruzioni per l'uso

prima di indossare la mascherina lavare le mani con acqua e sapone per almeno 40-60 secondi o eseguire l’igiene delle mani con soluzione alcolica per almeno 20-30 secondi;

indossare la mascherina toccando solo gli elastici o i legacci e avendo cura di non toccare la parte interna;

posizionare correttamente la mascherina facendo aderire il ferretto superiore al naso e portandola sotto il mento;

accertarsi di averla indossata nel verso giusto (ad esempio nelle mascherine chirurgiche la parta colorata è quella esterna);

Durante l’uso

se si deve spostare la mascherina manipolarla sempre utilizzando gli elastici o i legacci;

se durante l’uso si tocca la mascherina, si deve ripetere l’igiene delle mani;

non riporre la mascherina in tasca e non poggiarla su mobili o ripiani;

Quando si rimuove

manipolare la mascherina utilizzando sempre gli elastici o i legacci;

lavare le mani con acqua e sapone o eseguire l'igiene delle mani con una soluzione alcolica;

Nel caso di mascherine riutilizzabili

procedere alle operazioni di lavaggio a 60 gradi con comune detersivo o secondo le istruzioni del produttore, se disponibili; talvolta i produttori indicano anche il numero massimo di lavaggi possibili senza riduzione della performance della mascherina;

dopo avere maneggiato una mascherina usata, effettuare il lavaggio o l’igiene delle mani.

Come smaltire le mascherine

Per il rispetto dell’ambiente, oltre che per limitare la diffusione del virus, si ricorda che le mascherine monouso devono essere smaltite con i rifiuti indifferenziati, mentre per le mascherine riutilizzabili occorre seguire le regole per il loro riutilizzo dopo l’apposito lavaggio.

Per illustrare il corretto utilizzo delle mascherine è stato realizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Commissario per l’emergenza un dépliant informativo.