Guide turistiche valdostane preoccupate, 'confuso provvedimento riapertura attività'

Non tutti hanno fretta di ripartire dopo lunedì 18 maggio. Così ad esempio le guide turistiche della Valle d'Aosta, che in una nota esprimono "stupore" per l'ordinanza di riapertura firmata dal Presidente della Giunta, Renzo Testolin.

“La ripresa delle attività di guida turistica - si legge nel comunicato - potrà avvenire soltanto dopo la riapertura dei luoghi della cultura di riferimento nella regione e lo sblocco degli spostamenti interregionali ed internazionali e, soprattutto, quando la fiducia e serenità dei visitatori saranno nuovamente motore dei loro spostamenti”.

Nell'ordinanza regionale si legge invece che le figure professionali in possesso dell’abilitazione e iscritte ad appositi elenchi regionali potranno riprendere da lunedì 18 la loro attività, "nelle more dell’approvazione di specifici protocolli o linee guida, nel rispetto del distanziamento interpersonale di 2 metri".

Per le guide turistiche valdostane è “inopportuno e confuso il provvedimento di riavvio dell’attività delle guide turistiche compreso nella ordinanza 207 del 17 maggio dove, ancor prima di vedere stabiliti i protocolli di fruizione dei siti culturali in previsione della riapertura, le regole di ripresa sono le stesse di professioni a connotazione diversa (guide escursionistiche naturalistiche), e che collidono con le norme previste dal DPCM del 17 maggio (citate nella stessa ordinanza regionale) in materia di musei ed affini”.

I professionisti di questo particolare settore turistico affermano di non aver mai chiesto “la inutile e precoce riapertura delle proprie attività ma ribadiscono con forza la natura culturale della propria professione ed attendono con fiducia le ponderate disposizioni che la Soprintendenza per i Beni culturali vorrà indicare, punto di partenza imprescindibile per la costruzione di un protocollo operativo vicino alle esigenze di una professione vocata all’accoglienza di visitatori in Valle d’Aosta e alla condivisione con chi vi abita del ricco patrimonio culturale”.