Il turismo della bassa Valle riparte con la riapertura del Forte di Bard

Lockdown finito anche per il Forte di Bard, che venerdì 22 maggio riapre al pubblico con nuove modalità di accesso e di visita nel rispetto delle direttive anticontagio da Covid-19.

L’Associazione Forte di Bard ha stabilito per il mese di maggio un’apertura parziale per testare i nuovi percorsi e le misure adottate per garantire il distanziamento sociale, e soprattutto una visita in sicurezza ai visitatori. Il Forte sarà aperto a partire dal venerdì alla domenica, oltre a martedì 2 giugno (feriali: 10-18; sabato, domenica e festivi 10-19) La modalità e le date di apertura, a decorrere dal 3 giugno, saranno comunicate quanto prima. L’offerta espositiva attuale sarà prorogata a partire dalla mostra 'Capolavori della Johannesburg Art Gallery' che sarà visitabile sino al 24 giugno.

"In questa Fase 2 è importante che le attività culturali riprendano per garantire a tutti un ritorno alla normalità che si completi anche attraverso l’approfondimento intellettuale – commenta il Presidente del Forte di Bard, Ornella Badery - la riapertura del Forte consente di riattivare un polo di attrazione strategico per la bassa Valle e pone le basi per un ritorno del turismo, soprattutto quello di prossimità, indispensabile per garantire una ripresa economica e occupazionale alle attività del territorio".

Il Direttore del Forte di Bard, Maria Cristina Ronc, sottolinea che "la bella stagione consente di poter sfruttare gli spazi esterni e la passeggiata di grande suggestione che la salita al Forte da sempre offre, di modo da garantire una riapertura insicurezza secondo le norme in materia di prevenzione e distanziamento. Con un percorso pedonale obbligato attraverso il Borgo medievale i visitatori potranno vivere un viaggio nella storia, tra gli antichi palazzi e dimore signorili medievali e salire poi lungo la strada panoramica alla scoperta dei corpi di fabbrica della fortezza ottocentesca".

Le misure di sicurezza

Il Forte di Bard pone massima attenzione alla sicurezza. In questa fase di riapertura, si potrà accedere al monumento attraverso la comoda passeggiata panoramica esterna con accesso da lBorgo medievale. I disabili e loro accompagnatori, persone con difficoltà motorie e famiglie con passeggino potranno usufruire degli ascensori panoramici salendo per gruppi omogenei.

L’offerta espositiva sarà aperta parzialmente: sarà possibile visitare unicamente la mostra 'Capolavori della Johannesburg Art Gallery. Dagli Impressionisti a Picasso' allestita nelle sale delle Cannoniere. Gli altri spazi espositivi temporanei e i musei resteranno chiusi e apriranno nel mese di giugno secondo modalità che verranno comunicate in seguito.

L’accesso al Forte e alla mostra nelle sale delle Cannoniere sarà segnalato con apposita segnaletica orizzontale e verticale; l’ingresso in mostra verrà contingentato dal personale di sala e avverrà secondo un percorso monodirezionale.

In bookshop verranno distribuiti guanti monouso per sfogliare i volumi e scegliere i gadget esposti mentre gel disinfettante sarà a disposizione dell’utenza in ogni sede. Verranno assicurate procedure di igienizzazione ripetute nel corso della giornata e disanificazione periodica all’interno delle sale, degli ascensori e delle toilette.

Altre informazioni utili

Il Forte di Bard si è dotato di tutti i dispositivi richiesti dai decreti governativi. Il gel disinfettante sarà reperibile agli ingressi e nei punti strategici; percorsi e distanze sono segnalate; un termoscanner all’ingresso potrà rilevare la temperatura dei visitatori e sarà anche in grado in automatico di rilevare la presenza o meno della mascherina.

I visitatori potranno accedere al Forte solo se muniti di mascherina; a tutti sarà distribuito un dépliant con le norme di comportamento e i percorsi da seguire; le biglietterie saranno regolarmente funzionanti ma è consigliabile utilizzare il piùpossibile il canale di vendita online sul sito fortedibard.it.

Il costo dei biglietti non subirà variazioni. L’accesso al monumento costa tre euro(tariffa unica), il biglietto di ingresso agli spazi espositivi include l’accesso al Forte;verranno organizzati nel medio periodo gruppi di visita numericamente più piccoli:non verrà effettuato un accompagnamento, ma si prevede unicamente una introduzione generale all’interno della Cappella, che consente un adeguato distanziamento; La Caffetteria di Gola sarà aperta al pubblico; l’Hotel Cavour et des Officiers e il Ristorante La Polveriera resteranno chiusi sino a nuova comunicazione.

Il nuovo calendario delle mostre

La prolungata chiusura del polo museale e culturale ha determinato un cambiamento dellaprogrammazione in corso e futura: la mostra Capolavori della Johannesburg Art Gallery. Dagli Impressionisti a Picasso è prorogata sino a mercoledì 24 giugno. Le mostre fotografiche 'Wildlife Photographer of the Year', 'PhotoAnsa 2019', 'On assignment una vita selvaggia', saranno tutte prorogate e visitabili nel corso dell’estate, secondo un calendario in fase di definizione.