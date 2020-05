Corso di formazione ai concorsi pubblici per la scuola

La CISL SCUOLA della Valle d’Aosta, tenuto conto della pubblicazione in ambito nazionale dei bandi per i concorsi della scuola per il reclutamento di personale docente, intende offrire agli aspiranti la possibilità di prepararsi alle prove concorsuali in modalità piattaforma telematica “go to meeting” in collaborazione con l’Ente di formazione ANICIA di ROMA.

A causa della pandemia Covid-19 non è ancora possibile riunirsi in presenza, per cui la CISL Scuola VDA intende proseguire il supporto ai docenti attraverso un piattaforma che mette a disposizione un formatore che accompagna il corsista durante il suo percorso di preparazione.

Pertanto, questo venerdì 22 maggio 2020 alle 18.00 si terrà primo incontro telematico con la formatrice MARIA RITA SALVI, dirigente scolastico dal 1991, esperta di tematiche organizzative, gestionali ed istituzionali afferenti al mondo della scuola.

Ha diretto, organizzato e svolto, come formatore, numerosi corsi di formazione, tra i quali i master per la dirigenza scolastica, ed ha pubblicato articoli su riviste di contenuto scolastico e pedagogico. Fa parte dei Nuclei di valutazione dei Dirigenti scolastici.

Vi ricordiamo le scadenze in ambito nazionale:

Concorso ordinario secondaria- scadenza – 3 luglio 2020

Concorso straordinario secondaria scadenza – 31 luglio 2020

Concorso ordinario infanzia e primaria scadenza – 3 luglio 2020

Procedura straordinaria abilitante scadenza – 31 luglio 2020

Per la Valle d’Aosta attendiamo a breve la pubblicazione dei bandi di concorso e la relativa indicazione dei posti messi a concorso per i vari ordini e gradi di scuola e le varie classi di concorso.

Coloro che intendono partecipare al corso e non si fossero ancora iscritti, possono contattare la CISL SCUOLA ai seguenti recapiti:

telefonando al nr. 366 1450941

telefonando al nr. 0165 238287

inviando un sms whatsapp al nr. 3661450941

inviando una email a cislscuola@cislvda.it