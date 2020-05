CASA SUBITO IN VALLE D'AOSTA: Villa in bioedilizia in centro Aosta

Ad AOSTA, nelle immediate vicinanze dell’ospedale e a due passi dal centro città, su uno splendido e unico terreno pianeggiante e già recintato, vendiamo una splendida ed esclusiva VILLA in BIOEDILIZIA unifamiliare o bifamiliare da progettare e costruire “su misura” secondo le vostre esigenze ed i vostri gusti architettonici: fino a 250 mq , moderna o tradizionale, su un piano o due, con o senza interrato… Cominciate a sognare! Vi garantiamo le più avanzate soluzioni tecniche, con materiali eco-compatibili per un bassissimo consumo energetico e con straordinarie qualità di isolamento termico e acustico. ECOLOGICA, DI DESIGN e DI QUALITA’: LA TUA NUOVA CASA! Le foto e le piantine sono a titolo esemplificativo.

Maggiori informazioni in agenzia, Via Conseil des Commis, 10 - 11100 Aosta Italy cell. 329 2130660 - 347 2372916 immobiliarediemoz@gmail.com www.patriziadiemozimmobiliare.it