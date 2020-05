VdALibra destina soldi contributi a fondo Covid-19

Il gruppo consiliare Vdalibra - formato dai consiglieri Stefano Ferrero e Roberto Cognetta - ha deciso di rinunciare, a partire dal mese di maggio 2020, alla totalità dei contributi finanziari per il funzionamento dei gruppi, con versamento al fondo per l'emergenza Covid-19. E' quanto riportato in una nota dell'ufficio stampa del Consiglio Valle.