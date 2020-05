Fase 2: la cultura in Valle resta chiusa

La Biblioteca regionale di Aosta e le biblioteche del territorio non hanno riaperto i battenti lunedì 18 maggio come le recenti decisione del Governo Conte avrebbero permesso ma continuano a essere chiuse al pubblico ‘fino a nuove disposizioni’.

“Per garantire la massima tutela a utenti e bibliotecari, - si legge sulla home page del sito delle biblioteche - la Giunta regionale ha ritenuto di procrastinare la data di riapertura del Sistema bibliotecario.”

I prestiti in scadenza sono automaticamente prorogati fino alla riapertura. Il dispositivo per la restituzione automatica, all'ingresso della biblioteca regionale, rimane comunque accessibile ma non sempre funzionante. La prenotazione di libri è disattivata fino alla riapertura. Tutti gli eventi sono sospesi.

Sono sempre operativi tutti servizi digitali per leggere giornali online, scaricare ebook, consultare i periodici storici della Valle d'Aosta. Non appena vi saranno notizie certe, ne verrà data comunicazione tramite il sito internet.

Anche musei e siti espositivi pubblici restano chiusi. Il Forte di Bard ha informato dal suo sito che “l’effettiva data di riapertura al pubblico sarà comunicata appena possibile, sulla base delle disposizioni delle autorità nazionali e regionali.”