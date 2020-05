76e anniversaire de la mort d'Emile Chanoux: l'hommage du Président du Conseil

A l'occasion du 76e anniversaire de la mort d'Emile Chanoux, le Président du Conseil de la Vallée, Emily Rini, évoque la figure «de l'un des protagonistes de notre histoire récente qui a consacré sa vie à la Vallée d'Aoste et à sa communauté, s'étant profondément engagé pour faire germer des racines d'une longue histoire de particularisme un futur de liberté, de paix, de développement et d'autonomie.»

«Tout en demeurant dans une situation d'urgence, la date d'aujourd'hui, pour notre Région, représente un nouveau début, une autre importante étape sur le chemin du déconfinement et de la normalisation: ce sont la détermination d'Emile Chanoux, son attachement au terroir et au peuple valdôtain que nous font figure d'exemple pour maîtriser les changements et les défis en vue de la reprise. Exerçons notre autonomie dans le sillon de sa pensée: ouverte, solidaire, coopérante; une autonomie qui ne soit pas repliée sur elle-même mais une autonomie vivante qui, consciente du contexte pandémique que nous vivons et respectueuse du cadre institutionnel, puisse faire preuve d'originalité pour redessiner un futur à notre communauté par des actes et des actions concrètes.»