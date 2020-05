PROCEDURA SEMPLIFICATA per l’ampliamento temporaneo della superficie aperta al pubblico delle attività di somministrazione e di consumo sul posto di alimenti e bevande

Considerato che la Giunta regionale della Valle d’Aosta ha approvato, il protocollo funzionale alla riapertura in sicurezza degli “esercizi di somministrazione alimenti e bevande e attività da asporto e consumo sul posto” e che si approssimano le condizioni per la ripresa di tali attività, si evidenzia che il SUEL ha attivato una modalità procedurale speciale semplificata, in sostituzione dell’attuale ordinaria per i dehors, atta a consentire agli esercenti, una volta ottenuta la disponibilità delle superfici interessate (a seguito della avvenuta concessione di occupazione di suolo pubblico o dell’ottenimento dell’autorizzazione del proprietario dell’area privata) di procedere celermente all’ampliamento temporaneo, mediante installazione di allestimenti esterni privi di platee e strutture rigide di tamponamento e/o copertura, della superficie aperta al pubblico al servizio dell’attività, necessario all’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19.

Per le motivazioni alla base della procedura e per maggiori informazioni circa stessa si rinvia alla nota prot. n. 12319 del 16/05/2020.

In estrema sintesi l’ampliamento sarà ammesso previa una comunicazione, su specifici modelli debitamente compilati e sottoscritti, con allegata, in particolare planimetria o documentazione fotografica indicante gli spazi che si intendono occupare e qualora occorrenti copia dell’autorizzazione del proprietario del sedime privato interessato dal posizionamento dei manufatti e copia del consenso/i del/i titolare/i del/degli esercizio/i laterale/i o frontistante/i interessato/i dal posizionamento dei manufatti davanti alle proprie vetrine.

Sono previsti al momento due modelli, di cui uno generale e uno specifico per il Comune di Aosta, a cui, sempre per Aosta, si aggiungerà un terzo, essendo in questo ultimi casi la modalità procedurale semplificata mirata sui contenuti della specifica deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 15 maggio 2020. Quest’ultima prevede infatti, oltre a requisiti specifici, anche, un semplificazione delle procedura per l’occupazione del suolo pubblico che viene anch’essa assoggettata a una comunicazione, integrata a quella per l’ampliamento.

Il modello generale presuppone che l’esercente si accerti presso l’Amministrazione comunale dell’eventuale avvenuta adozione di specifica regolamentazione per il caso in argomento e, in tal caso, di accettare e rispettare le condizioni ivi contenute e di allegare in proposito la documentazione eventualmente richiesta.

Per il dettaglio dei contenuti della procedura si rinvia ai modelli qui resi disponibili che dovranno essere esclusivamente inviati, da un casella di posta elettronica certificata (PEC):

all’indirizzo del SUEL (protocollo@pec.sportellounico.vda.it) e contestualmente all’indirizzo di PEC del Comune interessato, per quanto concerne il modello generale;

al solo indirizzo di PEC del Comune di Aosta per quanto riguarda il relativo specifico modello.

I modelli stessi, resi disponibili in formato editabile, dovranno essere quindi compilati e convertiti in formato .pdf per poi essere sottoscritti digitalmente o nel caso di firma non digitale stampati, scansionati e accompagnati dalla scansione di un documento di identità in corso di validità.

La loro ricezione non avvierà una procedura amministrativa, tranne nel caso del Comune di Aosta che le considererà anche per le verifiche finalizzate all’eventuale occupazione di suolo pubblico. Negli altri casi le comunicazioni saranno oggetto di registrazione al protocollo e costituiranno documento di riferimento in sede di controllo ispettivo degli organi di vigilanza.

L’esercente viene esplicitamente edotto in sede di compilazione dei modelli della necessità di tenere a disposizione, presso i locali, in caso di controlli, copia dei titoli abilitativi all’esercizio dell’attività e della comunicazione dell’ampliamento temporaneo, compresi gli allegati.

comunicazione_dehors_centro_storico

ampliamento_temporaneo_covid-19