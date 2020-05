Ripartenza lenta ad Aosta, ma c'è ottimismo

Da decenni non accadeva, ma nel mondo stravolto dal Covid-19 ormai quasi tutto può accadere. E così questa mattina di buon'ora barbieri e parrucchiere ad Aosta hanno alzato le saracinesche e hanno accolto i clienti, nonostante sia lunedì. Perchè oggi è lunedì 18 maggio, data storica della fine del lockdown durato oltre due mesi e, come spiega un professionista del taglio sorridente sotto la mascherina, "la voglia di ripartire è tanta ma soprattutto c'era la necessità di tornare a lavorare. Aprire di lunedì? Questi mesi terribili scanditi dai numeri del coronavirus ci hanno fatto anche capire quali sono le cose davvero importanti; per ora le regole sono cambiate e ci adattiamo".

Mascherine e guanti per parrucchiere e barbieri, sola mascherina per i clienti; si entra in negozio al massimo in due, uno al taglio e l'altro aspetta traccheggiando con lo smartphone perchè i giornali di attesa sono stati eliminati.

Più a singhiozzo la ripartenza dei bar, questa mattina; due locali su tre nel capoluogo valdostano alle 8 non avevano ancora aperto ma c'era da aspettarselo perchè per i locali i protocolli sono più severi e c'è da allestire i dehors. "In giornata apriamo, i clienti telefonano e non vogliamo deluderli", assicura un barista del centro storico aostano. E all'ora di pranzo tocca ai ristoranti: tavoli e sedie distanziati, camerieri in mascherina e qualcuno anche con la visiera paravolto; la Valle scommette sulla ripartenza e intanto si gode questa nuova, sperando non duratura, normalità.