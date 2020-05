Cultura e spettacolo valdostani fanno sentire la loro ‘Voce’

Per il mondo dello spettacolo e della cultura in generale questo è un momento terribile. Bloccato in ogni sua forma dalla pandemi, il settore è stato praticamente dimenticato dalla politica. In Valle d’Aosta ci hanno pensato gli operatori stessi del settore eventi e spettacoli a darsi una mano costituendo il coordinamento dall’evocativo nome “V.O.C.E.” (Valle d’Aosta Organizzazione Cultura Eventi) che riunisce i vari soggetti impegnati nell’ideazione, organizzazione e produzione in campo artistico, culturale, ricreativo e sportivo attivi sul territorio regionale.

“Mai come oggi, in un momento storico di crisi epocale – scrive in una nota Lorenzo Tagliaferro, musicista, organizzatore dell’ultimo Capodanno del Comune di Aosta e promotore dell’iniziativa - la cultura e lo spettacolo necessitano di V.O.C.E. e di ossigeno a supporto di una comunità valdostana che fa dell’ospitalità il cuore pulsante del terziario, asse economico e culturale portante della nostra regione.”

Lo scopo di V.O.C.E. è riunire tutti i soggetti impegnati nell’organizzazione di eventi per avviare un dialogo urgente e costruttivo con l’Ente pubblico e stabilire con esso una proficua e forte collaborazione che guardi al futuro, creare uno spazio di interazione tra professionisti dalle molteplici esperienze che garantisca sinergia e collaborazione tra i vari soggetti.

L’obiettivo finale è la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale del territorio regionale, garantendo la presenza e la circolazione di arte, cultura ed eventi sportivi per il benessere della comunità valdostana anche in un’ottica di potenziamento dell’offerta turistica.

V.O.C.E. chiede quindi un incontro urgente agli amministratori pubblici, per offrire un contributo concreto a sostegno della ripresa economica, culturale e turistica. Il mondo dello spettacolo, quello che va in scena, costituito da musicisti, attori, cantanti, coreografi, ha già evidenziato le criticità, i limiti e le angosce di un settore che di colpo si è trovato senza punti di riferimento.

“Un arresto delle progettualità e del relativo indotto - conclude Tagliaferro -porterà inevitabilmente danni sociali, culturali e di immagine, non solo nell’immediato, ma anche negli anni a venire, pregiudicando decenni di lavoro. Intendiamo lavorare tutti insieme per continuare a rendere la Valle d’Aosta un luogo culturalmente vivo, pulsante, ricco di eventi e manifestazioni: una ricchezza da salvaguardare alla pari delle sue meraviglie naturalistiche e del suo patrimonio storico.”

I primi firmatari di una squadra articolata e aperta a future adesioni, che coinvolge diverse tra le maggiori, conosciute e apprezzate manifestazioni del panorama degli eventi, sono: Aosta Classica, Celtica Valle d’Aosta, Etétrad, Strade del Cinema, Festival del Castello d’Introd, Cervino CineMountain Festival, Copie di Fatto, Balla con Noi, Film Montagna, Chamoisic, GiocAosta, T-Danse, Maison&Loisirs, Concerto di Capodanno, MezzAosta, Asta in Piazza, McLions Trophy, Tour du Rutor, Veglione di San Silvestro 2020.